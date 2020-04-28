Новая почта дарит детям из социально уязвимых семей 300 тыс. книг

Карантин стал настоящим испытанием для многих семей. Особенно трудно сегодня многодетным и неполным семьям, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью или с тяжелыми заболеваниями, малообеспеченным семьям и тем, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях.

Во время карантина привычное состояние вещей для детей очень изменилось — они грустят по своим друзьям, потому что не имеют возможности свободно гулять и выходить на детские площадки. К сожалению, у многих семей не всегда есть возможность обеспечить детей полноценными развлечениями, купить новые игрушки или книги.

Именно для того, чтобы подарить немного радости детям, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах, Новая почта дарит 300 тыс. детских книг — иллюстрированных сказок.

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Такие семьи могут получить книги, заполнив анкету по ссылке.

Мы обработаем анкету и вышлем книгу как можно быстрее. Доставляем хорошие эмоции и новости, — говорят в Новой почте.

Напомним, ранее мы писали, что Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение.