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Факты / Украина / Общество

Новая почта дарит детям из социально уязвимых семей 300 тыс. книг

Карантин стал настоящим испытанием для многих семей. Особенно трудно сегодня многодетным и неполным семьям, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью или с тяжелыми заболеваниями, малообеспеченным семьям и тем, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях.

Во время карантина привычное состояние вещей для детей очень изменилось — они грустят по своим друзьям, потому что не имеют возможности свободно гулять и выходить на детские площадки. К сожалению, у многих семей не всегда есть возможность обеспечить детей полноценными развлечениями, купить новые игрушки или книги.

Новая почта дарит детям из социально уязвимых семей 300 тыс. книг

Именно для того, чтобы подарить немного радости детям, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах, Новая почта дарит 300 тыс. детских книг — иллюстрированных сказок.

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Такие семьи могут получить книги, заполнив анкету по ссылке.

Мы обработаем анкету и вышлем книгу как можно быстрее. Доставляем хорошие эмоции и новости, — говорят в Новой почте.

Напомним, ранее мы писали, что Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение.

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