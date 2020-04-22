PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение

Ежедневно в больницы попадает множество детей. Сейчас, когда действуют карантинные ограничения на посещение маленьких пациентов родителями и родными, им особенно сложно. Новая почта решила улучшить больничный досуг детей и делает им приятные сюрпризы.

В ближайшее время в детские отделения региональных больниц передадут более миллиона раскрасок с карандашами, браслетов, наклеек и сказочных масок.

— Мы очень хотим вдохновить детей, проходящих стационарное лечение от различных заболеваний, на скорейшее выздоровление. Мы стремимся отвлечь их внимание от серых больничных будней и вернуть на их лица улыбки. Хорошее настроение — всегда лучшее лекарство! Очень надеемся, что наши подарки будут способствовать скорейшему выздоровлению, — поделилась соучредитель Новой почты Инна Поперешнюк.

  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
  • Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение / 5 фотографий

Читайте: Новая почта продолжает обеспечивать оборудованием больницы Полтавы и Кременчуга 

Ознакомиться с полным перечнем больниц, которые получат подарки от Новой почты, можно на странице компании в Facebook.

Напомним, ранее мы писали, что возле отделений Новой почты начали работать администраторы, которые на улице обслуживают клиентов с оплаченными посылками.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка