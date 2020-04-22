Ежедневно в больницы попадает множество детей. Сейчас, когда действуют карантинные ограничения на посещение маленьких пациентов родителями и родными, им особенно сложно. Новая почта решила улучшить больничный досуг детей и делает им приятные сюрпризы.

В ближайшее время в детские отделения региональных больниц передадут более миллиона раскрасок с карандашами, браслетов, наклеек и сказочных масок.

— Мы очень хотим вдохновить детей, проходящих стационарное лечение от различных заболеваний, на скорейшее выздоровление. Мы стремимся отвлечь их внимание от серых больничных будней и вернуть на их лица улыбки. Хорошее настроение — всегда лучшее лекарство! Очень надеемся, что наши подарки будут способствовать скорейшему выздоровлению, — поделилась соучредитель Новой почты Инна Поперешнюк.



















Новая почта дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение / 5 фотографий

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Ознакомиться с полным перечнем больниц, которые получат подарки от Новой почты, можно на странице компании в Facebook.

Напомним, ранее мы писали, что возле отделений Новой почты начали работать администраторы, которые на улице обслуживают клиентов с оплаченными посылками.