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Факти / Україна / Суспільство

Нова пошта дарує дітям із соціально вразливих родин 300 тис. книг

Карантин став справжнім випробуванням для багатьох сімей. Особливо важко сьогодні багатодітним та неповним родинам, батькам, які виховують дітей з інвалідністю або з тяжкими захворюваннями, малозабезпеченим родинам та тим, які були змушені залишити свої будинки на окупованих територіях.

Під час карантину звичний стан речей для дітей дуже змінився – вони сумують за своїми друзями, бо не мають можливості вільно гуляти та виходити на дитячі майданчики. На жаль, у багатьох родин не завжди є можливість забезпечити дітей повноцінними розвагами, купити нові іграшки або книжки.

Нова пошта дарує дітям із соціально вразливих родин 300 тис. книг

Саме для того, щоб подарувати трохи радості дітям, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах, Нова пошта дарує 300 тис. дитячих книжок – ілюстрованих казок.

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Такі родини можуть отримати книги, заповнивши анкету за посиланням.

Ми обробимо анкету та надішлемо книгу якнайшвидше. Доставляємо гарні емоції та новини, – кажуть на Новій пошті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нова пошта дарує маленьким пацієнтам лікарень розваги та створює гарний настрій.

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