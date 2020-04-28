Нова пошта дарує дітям із соціально вразливих родин 300 тис. книг

Карантин став справжнім випробуванням для багатьох сімей. Особливо важко сьогодні багатодітним та неповним родинам, батькам, які виховують дітей з інвалідністю або з тяжкими захворюваннями, малозабезпеченим родинам та тим, які були змушені залишити свої будинки на окупованих територіях.

Під час карантину звичний стан речей для дітей дуже змінився – вони сумують за своїми друзями, бо не мають можливості вільно гуляти та виходити на дитячі майданчики. На жаль, у багатьох родин не завжди є можливість забезпечити дітей повноцінними розвагами, купити нові іграшки або книжки.

Саме для того, щоб подарувати трохи радості дітям, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах, Нова пошта дарує 300 тис. дитячих книжок – ілюстрованих казок.

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Такі родини можуть отримати книги, заповнивши анкету за посиланням.

Ми обробимо анкету та надішлемо книгу якнайшвидше. Доставляємо гарні емоції та новини, – кажуть на Новій пошті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нова пошта дарує маленьким пацієнтам лікарень розваги та створює гарний настрій.