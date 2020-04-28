Средняя зарплата в Украине в марте выросла на 600 грн

Реальная заработная плата в марте выросла на 4,8% по сравнению с февралем.

В годовом измерении оплата труда увеличилась на 9,3%, сообщает Государственная служба статистики.

Средняя номинальная зарплата составила 11 446 грн, что на 11,8% больше в годовом измерении.

В феврале ”номиналки” украинцы получали на 5,5% меньше (на 599 грн. — Ред).

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Самые высокие зарплаты в марте получали:

работники IT-отрасли — 23,3 тыс. грн;

работники сферы информации и телекоммуникаций — 21,8 тыс. грн.

Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, а также обязательные налоги.

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы.

Как писали Факты ICTV, 24 апреля Кабинет министров принял все документы по повышению медикам заработной платы до 300% и в ближайшие дни этот механизм заработает в полном объеме.