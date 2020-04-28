Как выглядит мир, в котором почти перестали летать самолеты (КАРТА)

Воздушный трафик в мире почти исчез из-за коронавируса, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Авиакомпании в 2020 году не досчитаются $314 млрд выручки по сравнению с 2019 годом, говорится в презентации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Еще в марте сумму потерь оценивали в $113 млрд.

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Небо в Украине в прямом смысле стало пустым от самолетов во время карантина. По данным Flightradar24, в некоторые дни не было выполнено ни одного регулярного рейса из аэропортов Жуляны или Борисполь.

Ситуация с полетами 19 февраля:

Ситуация с полетами 27 апреля:

Напомним, руководство авиакомпании МАУ разработало меры по частичному сокращению компании из-за карантина.