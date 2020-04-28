PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как выглядит мир, в котором почти перестали летать самолеты (КАРТА)

Воздушный трафик в мире почти исчез из-за коронавируса, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Авиакомпании в 2020 году не досчитаются $314 млрд выручки по сравнению с 2019 годом, говорится в презентации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Еще в марте сумму потерь оценивали в $113 млрд.

Как выглядит мир, в котором почти перестали летать самолеты (КАРТА)

Читайте: Эвакуация украинцев из-за границы: расписание рейсов МАУ с 1 по 9 мая

Небо в Украине в прямом смысле стало пустым от самолетов во время карантина. По данным Flightradar24, в некоторые дни не было выполнено ни одного регулярного рейса из аэропортов Жуляны или Борисполь.

Ситуация с полетами 19 февраля:

Как выглядит мир, в котором почти перестали летать самолеты (КАРТА)

Ситуация с полетами 27 апреля:

Как выглядит мир, в котором почти перестали летать самолеты (КАРТА)

Напомним, руководство авиакомпании МАУ разработало меры по частичному сокращению компании из-за карантина.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка