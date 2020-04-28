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Факти / Україна

Як виглядає світ, в якому майже перестали літати літаки (КАРТА)

Повітряний трафік у світі майже зник через коронавірус, свідчать дані сервісу Flightradar24.

Авіакомпанії в 2020 році не дорахуються $314 млрд доходів порівняно з 2019 роком, йдеться в презентації Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Ще у березні суму втрат оцінювали в $113 млрд.

Як виглядає світ, в якому майже перестали літати літаки (КАРТА)

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Небо в Україні у прямому сенсі стало порожнім від літаків під час карантину. За даними Flightradar24, у деякі дні не було виконано жодного регулярного рейсу з аеропортів Жуляни або Бориспіль.

Ситуація з польотами 19 лютого:

Як виглядає світ, в якому майже перестали літати літаки (КАРТА)

Ситуація з польотами 27 квітня:

Як виглядає світ, в якому майже перестали літати літаки (КАРТА)

Нагадаємо, керівництво авіакомпанії МАУ розробило заходи щодо часткового скорочення компанії через карантин.

Фото: Dreamstime

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