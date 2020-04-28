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Факты / Происшествия

Разведка предупреждает об обострении в районе ООС на период майских праздников

Оккупанты готовят провокации в районе проведения операции Объединенных сил на период майских праздников.

Об этом заявляют в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях.

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— Для поражения личного состава и наиболее важных целей, оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия, — говорят в разведке.

По информации ГУР, такие действия должны отвлечь внимание ОС от других направлений.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала на Донбассе двух подрывников мостов в районе села Закотное и города Северск Донецкой области.

Также они минировали мосты в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области.

Источник: Минобороны

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