Разведка предупреждает об обострении в районе ООС на период майских праздников

Оккупанты готовят провокации в районе проведения операции Объединенных сил на период майских праздников.
Об этом заявляют в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Командование российских оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях.
Читайте: Видеоконференция глав МИД нормандской четверки 30 апреля: Кулеба назвал задачи
— Для поражения личного состава и наиболее важных целей, оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия, — говорят в разведке.
По информации ГУР, такие действия должны отвлечь внимание ОС от других направлений.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала на Донбассе двух подрывников мостов в районе села Закотное и города Северск Донецкой области.
Также они минировали мосты в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области.