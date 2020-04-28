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Факты / Украина

На Донбассе убили украинского военного

Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

— Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине, — сообщает штаб ООС.

С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 Золотое.

Читайте: Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, двое украинских военных ранены

Вследствие обстрелов одного военнослужащего ВСУ убили.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили об обострении ситуации в зоне ООС во время майских праздников.

Источник: Штаб ООС

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