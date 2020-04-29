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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ розробив механізми реформування медицини

Розроблені механізми реформування медицини почнуть впроваджувати у систему охорони здоров’я з наступного тижня. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Ми найближчим часом запропонуємо конкретні механізми, а саме як фінансуватимемо всі медичні заклади, як реформуватимемо саму медицину – ми не підемо тим шляхом, який був раніше, – розповів міністр.

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Також він додав, що Україна може розвивати медицину, побудувати її такою, яка потрібна всім нам, і вони вже розробили відповідні для цього механізми.

Нагадуємо, що з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи в Україні та розпочала працювати програма медичних гарантій.

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