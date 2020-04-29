Не более 47 тыс. грн: Кабмин установил лимит на зарплаты чиновников

Кабмин поддержал постановление о размере заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждении членов наблюдательных советов.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что до конца карантина зарплата чиновника не должна превышать 47 тыс. грн.

Это решение было принято в соответствии к пункту 10 раздела 2 конечного положения Закона Украины от 13 апреля 2020 года о внесении изменений в ЗУ о Государственном бюджете на 2020 год.

Читайте: Средняя зарплата в Украине в марте выросла на 600 грн

— Предлагается установить в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, чтобы месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждений членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования и государственного сектора экономики, включая государственные банки, не превышал 47 тыс. грн, — пояснил министр.

Проект был принят с доработкой в ​​однодневный срок.

Напоминаем, что 24 апреля Кабинет министров принял документы относительно повышения медикам заработной платы до 300%.