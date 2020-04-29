Не більше 47 тис. грн: Кабмін встановив ліміт на зарплати чиновників

Кабмін підтримав постанову щодо розміру заробітної платні керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко зазначив, що до кінця карантину зарплата чиновника не повинна перевищувати 47 тис. грн.

Це рішення ухвалили відповідно до до пункту 10 розділу 2 прикінцевого положення Закону України від 13 квітня 2020 року про внесення змін до ЗУ про Державний бюджет на 2020 рік.

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– Пропонується встановити у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, щоб місячний розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагород членів наглядових рад суб’єктів господарювання та державного сектору економіки, включаючи державні банки, не перевищував 47 тис. грн, — пояснив міністр.

Проект був ухвалений з доопрацюванням в одноденний строк.

Нагадуємо, що 24 квітня Кабінет міністрів ухвалив документи щодо підвищення медикам заробітної плати до 300%.