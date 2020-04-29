Украинцы смогут выбирать банк для получения зарплаты с 2021 года

Национальный банк Украины разрешил самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты.

— Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Норма заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы, – поясняет НБУ.

Нацбанк пояснил, что после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета сотрудника по стандарту IBAN.

Читайте: Вступили в силу новые правила финмониторинга: что изменится с 28 апреля

Это также касается счета, который сотрудник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

— Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике.

Напомним, окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN завершился 13 января этого года.