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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українці зможуть обирати банк для отримання зарплати з 2021 року

Національний банк України дозволив самостійно обирати банк для виплати зарплати.

– Така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем і працівником про право працівника самостійно вибирати банк для отримання заробітної плати.

Норма почне працювати з 1 січня 2021 року, аби банки і роботодавці встигли доробити свої автоматизовані системи і програмно-технічні комплекси, – пояснює НБУ.

Нацбанк пояснив, що після введення в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав можливість формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку співробітника за стандартом IBAN.

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Це також стосується рахунку, який співробітник самостійно відкрив у банку за власним вибором.

– Працівник, а не роботодавець, повинен самостійно вибирати банк, який обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачено законодавством про оплату праці, і ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці.

Нагадаємо, остаточний перехід всіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN завершився 13 січня цього року.

Джерело: НБУ

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