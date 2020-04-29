Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air с 1 июля 2020 года открывает новую базу в Международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A 320.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что новая база станет второй в Украине.

Также отмечается, что Wizz Air запускает 7 новых маршрутов.

С 1 июля авиаперевозчик начнет выполнять такие рейсы:

Львов — Биллунн (Дания) — по средам и воскресеньям. Цена билета стартует от 579 грн;

Львов — Лиссабон (Португалия) — щосередитаи еженедельно. Цена — от 1149 грн.

С 2 июля:

Львов — Таллинн (Эстония) — по вторникам, четвергам и субботам. Цена от 579 грн.

С 3 июля:

Львов — Гамбург (Германия) — по понедельникам и пятницам. Цена от 719 грн;

Львов — Щецин (Польша) — по понедельникам и пятницам. Цена стартует от 429 грн.

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Кроме того, авиакомпания Wizz Air планирует запустить два новых рейса из Харькова.

С 2 июля 2020 года венгерский авиаперевозчик начнет выполнять полеты по маршруту Харьков — Таллинн (Эстония) каждый вторник, четверг и субботу. Стоимость от 719 грн.

А с 3 июля — рейс Харьков — Берлин-Шенефельд (Германия) по понедельникам и пятницам. Цена от 1 009 грн.

Также в пресс-службе авиакомпании сообщили, что на рейсахбудут внедрять дополнительные меры безопасности, которые будут обеспечивать физическое дистанцирование во время посадки и необходимый уровень чистоты на борту самолета.

Ранее Факты ICTV сообщали, что лоукостер Wizz Air с 12 мая возобновит полеты по маршруту Вена-Киев-Вена.

Источник: Wizz Air