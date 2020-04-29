Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air з 1 липня 2020 року відкриває нову базу у Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького, де розмістить один літак Airbus A 320.

Прес-служба авіакомпанії повідомила, що нова база стане другою в Україні.

Також зазначається, що Wizz Air запускає 7 нових маршрутів.

З 1 липня авіаперевізник почне виконувати такі рейси:

Львів – Біллунн (Данія) – щосереди та щонеділі. Ціна квитка стартує від 579 грн;

Львів – Лісабон (Португалія ) – щосередитаі щонеділі. Ціна – від 1149 грн.

З 2 липня:

Львів – Таллінн (Естонія) – щовівторка, щочетверга та щосуботи. Ціна від 579 грн.

З 3 липня:

Львів – Гамбург (Німеччина) – щопонеділка та щоп’ятниці. Ціна від 719 грн.

Львів – Щецин (Польща) – щопонеділка та щоп’ятниці. Ціна стартує від 429 грн.

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Окрім того, авіакомпанія Wizz Air планує запустити два нових рейси з Харкова.

З 2 липня 2020 року угорський авіаперевізник почне виконувати польоти за маршрутом Харків – Таллінн (Естонія) щовівторка, щочетверга і щосуботи. Вартість від 719 грн.

А з 3 липня – рейс Харків – Берлін-Шенефельд (Німеччина) щопонеділка та щоп’ятниці. Ціна від 1 009 грн.

Також у прес-службі авіакомпанії повідомили, що на рейсах впроваджуватимуть додаткові заходи безпеки, які забезпечуватимуть фізичне дистанціювання під час посадки та необхідний рівень чистоти на борту літака.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що лоукостер Wizz Air з 12 травня відновить польоти за маршрутом Відень-Київ-Відень.

Джерело: Wizz Air