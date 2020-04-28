Штрафы UA: МВД запустило приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДД онлайн

В Украине обновили приложение для мобильных телефонов Штрафы UA, благодаря которому водители-нарушители ПДД могут оплатить штрафы онлайн.

В приложении можно зарегистрироваться по номеру водительского удостоверения или по ИНН.

— Это позволяет увеличить информированность водителей, улучшает ситуацию со своевременностью уплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет, — сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

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Кроме того, в приложении можно проверить статус и историю выплат. Новая версия приложения Штрафы UA уже работает для IOS, обновление для Android выйдет в начале мая.

Напомним, ранее мы писали о работе системы видеофиксации штрафов в Украине.

Источник: Штрафы UA