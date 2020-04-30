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Факты / Украина / Общество

Чиновник Ровенского горсовета вымогал у бизнесмена $2,5 тыс.

Чиновника Ровенского горсовета поймали на взятке. Начальник отдела генерального плана и развития города управления архитектуры и градостроительства требовал от предпринимателя $2,5 тыс.

Бизнесмен должен был заплатить деньги за регистрацию проектной документации по реконструкции офисного помещения. Чиновник обещал повлиять на своих коллег для быстрого и эффективного решения вопроса.

— Задержали правонарушителя рядом с управлением после получения заключительной части взятки в размере $1,1 тыс., — говорится в сообщении СБУ.

Читайте: $20 тыс. и взятка для Минюста: в Киеве “продавали” должность начальника колонии

За получение неправомерной выгоды правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали об аресте сотрудницы Офиса президента, которую подозревали во взяточничестве.

Источник: СБУ

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