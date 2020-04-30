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Факти / Україна / Суспільство

Чиновник Рівненської міськради вимагав у бізнесмена $2,5 тис.

Чиновника Рівненської міськради піймали на хабарі. Начальник відділу генерального плану та розвитку міста управління архітектури та містобудування вимагав від підприємця $2,5 тис.

Бізнесмен мав заплатити гроші за реєстрацію проектної документації з реконструкції офісного приміщення. Чиновник обіцяв вплинути на своїх колег задля швидкого та ефективного вирішення питання.

– Затримали правопорушника поряд із управлінням після отримання заключної частини хабара у розмірі $1,1 тис., – йдеться у повідомленні СБУ.

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За отримання неправомірної вигоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали про арешт співробітниці Офісу президента, яку підозрювали у хабарництві.

Джерело: СБУ

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