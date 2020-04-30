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Факты / Украина / Общество

МОН перенесло регистрацию на ЕВЭ и ЕПВИ — дата

Регистрация на единый вступительный экзамен по иностранному языку и единственное вступительное испытание продлится с 12 мая по 5 июня включительно и будет происходить полностью онлайн.

— Министерство разработало и обнародовало подробную пошаговую инструкцию, как приемным комиссиям собирать, обрабатывать и регистрировать документы поступающих, — отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

ЧитайтеКак карантин в Украине повлияет на ВНО-2020 и поступление — два сценария МОН

Поступающие на магистратуру смогут направить для регистрации на экзамен скан-копию заявления, документа, подтверждающего личность, и других необходимых документов на электронный почтовый ящик приемной комиссии, указанный на сайте высшего учебного учреждения.

К слову, Украинский центр оценивания качества образования пока не уточнил новые даты проведения ВНО в 2020 году, которое перенесли на лето из-за введения карантина.

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