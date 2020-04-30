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Факти / Україна / Суспільство

МОН перенесло реєстрацію на ЄВІ та ЄФВВ – дата

Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування триватиме з 12 травня до 5 червня включно та відбуватиметься повністю онлайн.

– Міністерство розробило та оприлюднило докладну покрокову інструкцію, як приймальним комісіям збирати, опрацьовувати та реєструвати документи вступників, – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

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Вступники на магістратуру зможуть надіслати скан-копію заяви, документа, що підтверджує особу, та інших необхідних документів для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ на офіційну електронну скриньку приймальної комісії, зазначену в ЄДЕБО та на сайті закладу вищої освіти.

До слова, Український центр оцінювання якості освіти поки не уточнив нові дати проведення ЗНО у 2020 році, яке перенесли на літо через запровадження карантину.

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