Накануне майских праздников Киев парализовали пробки (КАРТА)

В пятницу, 30 апреля, после рабочего дня и накануне майских выходных на дорогах Киева фиксируются пробки. Об этом свидетельствует информация на Google-картах.

Значительные части столичных улиц и шоссе по направлению выезда из города закрашены бордовым цветом, что свидетельствует о медленном движении на этих участках.

В частности, движение автомобилей значительно затруднено в районе мостов Метро и Гаванского, улиц Набережно-Луговой, Новокостантиновской, Семена Скляренко, а также на проспекте Степана Бандеры и Набережного шоссе.

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В пробке стоят бульвары Дружбы Народов, Леси Украинки, улицы Старонаводницкая, Саперно-Слободская и Столичное шоссе. Затруднения фиксируются на проспекте Победы и Житомирском шоссе.

А вот центр столицы практически разгружен, лишь на незначительных участках есть пробки.

Напомним, ранее мы писали, что подобные пробки в Киеве наблюдались перед новогодними праздниками.