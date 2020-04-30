Напередодні травневих свят Київ паралізували затори (КАРТА)

У п’ятницю, 30 квітня, після робочого дня і напередодні травневих вихідних на дорогах Києва фіксуються затори. Про це свідчить інформація на Google-мапах.

Значні частини столичних вулиць і шосе у напрямку виїзду з міста зафарбовані бордовим кольором, що свідчить про повільний рух на цих ділянках.

Зокрема, рух автомобілів значно ускладнено в районі мостів Метро і Гаванського, вулиць Набережно-Лугової, Новокостянтинівської, Семена Скляренка, а також на проспекті Степана Бандери і Набережному шосе.

Читайте: Потоп в Ocean Plaza в Києві: транспорт зупинився в пробках (КАРТА)

У пробці стоять бульвари Дружби Народів, Лесі Українки, вулиці Старонаводницька, Саперно-Слобідська і Столичне шосе. Труднощі фіксуються на проспекті Перемоги та Житомирському шосе.

А ось центр столиці практично розвантажений, лише на незначних ділянках є затори.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подібні затори у Києві спостерігалися перед новорічними святами.