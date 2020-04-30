Прирост числа новых заболевших Covid-19 29 апреля составил 5,5% к общему числу ранее заболевших – это выше уровня 5%, на который ориентируется правительство при принятии решения о смягчении карантина.

В предыдущие три дня этот показатель составлял 4,5-4,8%, и это был рекордно длительный период, когда прирост новых заболевших опустился ниже 5% в день.

— В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное удерживается на уровне 5%, – так определил премьер-министр Денис Шмыгаль условие для введения первого этапа смягчения карантина.

Рост общего числа заболевших также заметно повысился: сейчас он достиг 520 человек по сравнению с 470 людьми в начале недели, 306 чел. – на начало прошлой недели и 40 чел. – на начало апреля.

При условии 5%-го прироста новых заболевших в последующие 10 дней по итогам 9 мая общее число инфицированных достигнет почти 17 тыс., а допустимый суточный потолок прироста повысится до 848 чел.

Что касается второго критерия с учетом тестов, то Минздрав в последнее время публикует ежедневную общую статистику ПЦР-тестов, согласно которой 29 апреля был достигнут рекордный показатель – 7 315 тестов за день, тогда как предыдущий рекорд составлял 5 825.

В то же время Минздрав не уточняет, сколько из этих тестов сделано по новым подозрениям, сколько – по выздоравливающим.

Условиями для введения второго этапа смягчения карантина премьер назвал ежедневное уменьшение в течение 10 дней подряд процента выявленных случаев среди всех протестированных и стабильность или рост числа выздоровевших за сутки.

Последний показатель до недавнего времени был крайне нестабилен. Последние два дня он держится заметно выше отметки 100 человек в сутки – 111 за 28 апреля и 135 за 29 апреля.

На третий этап смягчения карантина правительство готово пойти при условии, что в течение 10 дней подряд число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее чем на 10%.

Согласно статистике Минздрава по 240 больницам, на данный момент занято 2 386 коек из 41 тыс.

Однако ранее показатели занятости коек – до 15-20% – позволяют предположить, что в расчете этого показателя они учитывают меньшее общее количество койко-мест, чем 41 тыс.

Что касается второго критерия, то пока развитие эпидемии коронавируса в Украине далеко от этого этапа: лучшими были дни, когда число выздоровевших составляло 32-38% от числа новых заболевших.

Напомним, Кабмин представил план поетапного выхода из карантина. Он состоит из 5 пунктов и может начаться уже с 11 мая. Далее несколько этапов могут наступить одновременно.