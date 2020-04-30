Приріст кількості нових хворих на Covid-19 29 квітня склав 5,5% до загальної кількості раніше хворих – це вище рівня 5%, на який орієнтується уряд під час ухвалення рішення про пом’якшення карантину.

У попередні три дні цей показник становив 4,5-4,8%, і це був рекордно тривалий період, коли приріст нових хворих опустився нижче 5% в день.

– Протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед всіх протестованих не змінюється або щоденно утримується на рівні 5%, – так визначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль умови для введення першого етапу пом’якшення карантину.

Зростання загальної кількості хворих також помітно підвищилось: зараз вона досяг 520 осіб порівняно з 470 людьми на початку тижня, 306 осіб – на початок минулого тижня і 40 осіб – на початок квітня.

За умови 5% -го приросту нових хворих у наступні 10 днів за підсумками 9 травня загальна кількість інфікованих досягне майже 17 тис., а допустимий добовий максимум приросту підвищиться до 848 осіб.

Що стосується другого критерію з урахуванням тестів, то МОЗ останнім часом публікує щоденну загальну статистику ПЛР-тестів, згідно з якою 29 квітня був досягнутий рекордний показник – 7 315 тестів за день, коли попередній рекорд становив 5 825.

Водночас Міністерство охорони здоров’я не уточнює, скільки з цих тестів зроблено за новими підозрами, а скільки серед тих, хто одужав.

Умовами для введення другого етапу пом’якшення карантину прем’єр назвав щоденне зменшення протягом 10 днів поспіль відсотка виявлених випадків серед всіх протестованих і стабільність або зростання кількості видужалих за добу.

Останній показник до недавнього часу був вкрай нестабільний. Останні два дні він тримається помітно вище за відмітку 100 осіб на добу – 111 за 28 квітня і 135 за 29 квітня.

На третій етап пом’якшення карантину уряд готовий піти за умови, що протягом 10 днів поспіль кількість одужавших вдвічі більше разів перевищує кількість нових випадків захворювання, а заклади охорони здоров’я зайняті пацієнтами з коронавірусом менше, ніж на 10%.

Згідно зі статистикою МОЗ за 240 лікарнями, наразі зайнято 2 386 ліжок з 41 тис.

Однак попередній показники зайнятості ліжок – до 15-20% – дозволяють припустити, що в розрахунку цього показника вони враховують меншу загальну кількість ліжко-місць, ніж 41 тис.

Що стосується другого критерію, то поки розвиток епідемії коронавірусу в Україні далекий від цього етапу: кращими були дні, коли кількість тих, хто видужав, становила 32-38% від кількості нових хворих.

Нагадаємо, Кабмін представив план поетапного виходу з карантину. Він складається з 5 пунктів і може початися вже з 11 травня. Далі кілька етапів можуть наступити одночасно.