Доба на Донбасі: двоє українських військових отримали поранення

За минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– Об’єднані сили вживали заходи щодо збереження життя та здоров’я військовослужбовців і цивільного населення. На усі обстріли українські воїни дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинні дії, – заявили у штабі ООС.

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За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Їм надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів. Стан здоров’я обох військовослужбовців задовільний.

За даними розвідки, 30 квітня наші військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

Нагадаємо, 28 квітня на Донбасі загинув український військовий внаслідок обстрілів.