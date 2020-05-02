Мэр Черкасс стал жертвой пранка: Бондаренко показал СМС, где ему “угрожают” из ОП

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко стал жертвой пранка, во время которого ему приходили угрозы по СМС от лица якобы первого заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Настоящего разговора между Бондаренко и представителем ОП Сергеем Трофимовым не было, сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы, — сказано в сообщении.

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Ранее Бондаренко показал скриншот СМС, в которых “Сергей Трофимов” советует ему “успокоить свои таланты” и дает мэру “последнее предупреждение”.

Напомним, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

Нацполиция открыла дело из-за принятого в Черкассах решения о смягчении ограничительных мер.