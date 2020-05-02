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Факты / Украина

Под Киевом в Добропарке расцвели аллеи тюльпанов

В Добропарке, который расположен в 50 км от Киева в Житомирском направлении, зацвели поля из тюльпанов.

Но это не единственная особенность, которая привлекает посетителей. Ведь организаторы планируют сделать здесь лавандовое поле, долину трав и парк динозавров. А сейчас уже ведутся работы над обустройством самшитовой долины.

  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
  • (Українська) У Добропарку під Києвом розквітло поле тюльпанів
Под Киевом в Добропарке расцвели аллеи тюльпанов / 13 фотографий

Также на территории Добропарка есть несколько озер, фудкорт, аренда велосипедов и детские карусели. В будущем хотят обустроить кемпинги.

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Территория Добропарка рассчитана на семейный отдых. Можно приезжать даже с домашними животными, однако они должны быть на поводке и за ними нужно убирать.

Ранее Факты ICTV писали, что в Мукачево местным жителям позволят гулять в парках с понедельника, 4 мая.

Фото и видео: Роман Николаенко

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