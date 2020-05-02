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Факты / Украина

В Мукачево откроют для посетителей ТЦ и парки — дата

В Мукачево с понедельника, 4 мая, для посетителей откроют торговые центры и парк.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета.

ТЦ будут работать в условиях использования посетителями средств защиты — респираторов или защитных масок. Также они должны обеспечить персонал очками или щитком и перчатками.

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Кроме того, в ТЦ должны дезинфицировать помещения каждые два часа, а посетители должны находиться там из расчета не более одного на 10 кв. м.

В скверах и парках людям разрешается находиться с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области с 30 апреля начали открывать агропромышленные рынки. По состоянию на 2 мая в регионе работают 13 из 74 рынков.

Фото: Dreamstime

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