У Мукачеві відкриють для відвідувачів ТЦ та парки – дата

У Мукачеві з понеділка, 4 травня, для відвідувачів відкриють торговельні центри та парк.

Про це повідомляє прес-служба Мукачівської міської ради.

ТЦ працюватимуть за умов використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів або захисних масок. Також вони мають забезпечити персонал окулярами або щитком та рукавичками.

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Крім того, у ТЦ мають дезінфікувати приміщення кожні дві години, а відвідувачі мають перебувати там з розрахунку не більше одного на 10 кв. м.

У скверах та парках людям дозволяється перебувати з дотриманням соціальної дистанції та протиепідемічних заходів.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області з 30 квітня почали відкривати агропромислові ринки. Станом на 2 травня у регіоні працюють 13 з 74 ринків.