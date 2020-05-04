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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Госбюджет получил в апреле 13,6 млрд грн налогов

Государственный бюджет Украины в апреле 2020 года не получил 11,6% запланированных налоговых поступлений, которые составляют 13,6 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины.

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В апреле из запланированных 117,59 млрд грн поступлений бюджет получил только 103,95 млрд грн. Поступления в апреле 2020 года были меньшими, чем в апреле 2019, когда в бюджет поступило 111,94 млрд грн доходов.

За первые четыре месяца 2020 года государственный бюджет Украины недополучил 41, 3 млрд грн налогов.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Национальный банк Украины выступил против наполнения государственного бюджета за счет эмиссии гривны из-за возможного обесценения валюты.

Источник: Государственная казначейская служба Украины.

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