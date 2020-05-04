Держбюджет недоотримав у квітні 13,6 млрд грн податків

Державний бюджет України у квітні 2020 року недоотримав 11,6% запланованих податкових надходжень, що становить 13,6 млрд грн.

Про це повідомила Державна казначейська служба України.

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У квітні із запланових 117,59 млрд грн надходжень бюджет отримав лише 103,95 млрд грн. Надходження у квітні 2020 року були меншими, ніж у квітні 2019, коли до бюджету надійшло 111,94 млрд грн доходів.

За перші чотири місяці 2020 року державний бюджет України недоотримав 41,39 млрд грн податків.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Національний банк України виступив проти наповнення державного бюджету за допомогою емісії гривні через можливе знецінення валюти.

Джерело: Державна казначейська служба України.