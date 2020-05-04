Facebook і Viber платитимуть ПДВ в Україні – Гетманцев

Міжнародні IТ-корпорації готові платити податок на додану вартість для електронних послуг в Україні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Представники Facebook і Viber вже дали згоду платити ПДВ і заявили про наявність готових для цього інструментів.

– Facebook заявив, що він платить ПДВ у 20 юрисдикціях і готовий робити це в Україні, – розповів Гетманцев.

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За його словами, до держбюджету України тільки від рекламних послуг може надходити 3 млрд грн на рік.

Нагадаємо, держбюджет України в квітні 2020 року не отримав 11,6% запланованих податкових надходжень.