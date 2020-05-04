Коронавирус в Запорожье: в одном из общежитий заболел медик

У жительницы запорожского общежития обнаружили коронавирус. Известно, что женщина работает медиком в местной больнице.

Об этом сообщает журналист СТБ Андрей Почтев.

Четвертый этаж общежития, на котором проживает больная, изолировали, у всех жителей, а это около 50 человек, взяли анализы.

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Жители других этажей могут свободно передвигаться.

В общежитии уже проводят дезинфекцию.











В Запорожье в общежитии зафиксировали Covid-19: людей изолировали / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине уже 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 418 инфицированных.