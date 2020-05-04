По состоянию на 4 мая 2020 года в Украине зафиксировано 12 331 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

303 человека умерли, а 1 619 — выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 418 положительных результата ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Карта распространения коронавируса в Украине по областям

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

г. Киев — 1 535 (+24)

Черновицкая область — 1 887 (+69)

Ивано-Франковская область — 984 (+19)

Тернопольская область — 896 (+28)

Винницкая область — 436 (+1)

Киевская область — 853 (+69)

Кировоградская область — 401 (+4)

Ровенская область — 750 (+24)

Львовская область — 506 (+33)

Житомирская область — 430 (+7)

Закарпатская область — 531 (+23)

Черкасская область — 312 (+4)

Волынская область — 340 (+16)

Запорожская область — 285 (+10)

Сумская область — 112 (+2)

Днепропетровская область — 460 (+12)

Одесская область — 427 (+18)

Херсонская область — 139 (+3)

Хмельницкая область — 116 (+1)

Полтавская область — 227 (+5)

Харьковская область — 361 (+13)

Николаевская область — 161 (+12)

Донецкая область — 81 (+11)

Черниговская область — 64 (+10)

Луганская область — 37

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.