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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

По состоянию на 4 мая 2020 года в Украине зафиксировано 12 331 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

303 человека умерли, а 1 619 — выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 418 положительных результата ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Карта распространения коронавируса в Украине по областям

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • г. Киев — 1 535 (+24)
  • Черновицкая область — 1 887 (+69)
  • Ивано-Франковская область — 984 (+19)
  • Тернопольская область — 896 (+28)
  • Винницкая область — 436 (+1)
  • Киевская область — 853 (+69)
  • Кировоградская область — 401 (+4)
  • Ровенская область — 750 (+24)
  • Львовская область — 506 (+33)
  • Житомирская область — 430 (+7)
  • Закарпатская область — 531 (+23)
  • Черкасская область — 312 (+4)
  • Волынская область — 340 (+16)
  • Запорожская область — 285 (+10)
  • Сумская область — 112 (+2)
  • Днепропетровская область — 460 (+12)
  • Одесская область — 427 (+18)
  • Херсонская область — 139 (+3)
  • Хмельницкая область — 116 (+1)
  • Полтавская область — 227 (+5)
  • Харьковская область — 361 (+13)
  • Николаевская область — 161 (+12)
  • Донецкая область — 81 (+11)
  • Черниговская область — 64 (+10)
  • Луганская область — 37

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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