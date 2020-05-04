По состоянию на 4 мая 2020 года в Украине зафиксировано 12 331 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.
303 человека умерли, а 1 619 — выздоровели.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 418 положительных результата ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Карта распространения коронавируса в Украине по областям
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- г. Киев — 1 535 (+24)
- Черновицкая область — 1 887 (+69)
- Ивано-Франковская область — 984 (+19)
- Тернопольская область — 896 (+28)
- Винницкая область — 436 (+1)
- Киевская область — 853 (+69)
- Кировоградская область — 401 (+4)
- Ровенская область — 750 (+24)
- Львовская область — 506 (+33)
- Житомирская область — 430 (+7)
- Закарпатская область — 531 (+23)
- Черкасская область — 312 (+4)
- Волынская область — 340 (+16)
- Запорожская область — 285 (+10)
- Сумская область — 112 (+2)
- Днепропетровская область — 460 (+12)
- Одесская область — 427 (+18)
- Херсонская область — 139 (+3)
- Хмельницкая область — 116 (+1)
- Полтавская область — 227 (+5)
- Харьковская область — 361 (+13)
- Николаевская область — 161 (+12)
- Донецкая область — 81 (+11)
- Черниговская область — 64 (+10)
- Луганская область — 37
Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.