Степанов: Смягчение карантина в Черкассах — сугубо политическое решение

Решения об ослаблении карантина, принимаемые на местном уровне, являются сугубо политическими, поскольку не учитывают многих факторов, в частности и эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в регионах, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

— Я могу рассказать о том, каким образом это происходит в Минздраве. Это решение не основывается на том или ином видении чиновников. Для того, чтобы выходить с такими инициативами, Минздрав собирает специалистов, эпидемиологов и вирусологов, — рассказал он на брифинге.

Также, по его словам, учитывается опыт других стран — каким образом они выходили из карантина, и только после анализа всех факторов принимаются решения.

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— Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов, мне не известно. К нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались. Скорее всего, это сугубо политические решения, — отметил Степанов.

Напомним, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

После этого президент Владимир Зеленский предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и руководителей украинских городов об ответственности за досрочное ослабление карантина.

А полиция открыла против Бондаренко уголовное производство.