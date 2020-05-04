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Факти / Україна

Степанов: Пом’якшення карантину у Черкасах – суто політичне рішення

Рішення щодо послаблення карантинних обмежень, що ухвалюються на місцеву рівні, є суто політичними, бо не враховують багатьох факторів, зокрема й епідеміологічну ситуацію з коронавірусом у регіонах, вважає міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Я можу розповісти про те, як це відбувається в МОЗ. Це рішення не ґрунтується на тому чи іншому баченні чиновників. Для того, щоб виходити з такими ініціативами, МОЗ збирає фахівців, епідеміологів та вірусологів, – розповів він на брифінгу.

Також, за його словами, враховується досвід інших країн – як вони виходили з карантину, і лише після аналізу усіх факторів ухвалюються рішення.

ЧитайтеЯ засуджую такі дії: Степанов про послаблення карантину в Черкасах

– Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст, мені не відомо. До нас за консультаціями або до фахівців на місцях вони не зверталися. Мабуть, це суто політичні рішення, – зауважив Степанов.

Нагадаємо, виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Після цього президент Володимир Зеленський попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка та очільників українських міст про відповідальність за дострокове послаблення карантину.

А поліція відкрила проти Бондаренка кримінальне провадження.

 

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