Україна залучить до участі в ТКГ представників міністерств і нардепів – Єрмак

Віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков буде заступником глави делегації України в ТКГ Леоніда Кучми, а в робочі підгрупи увійдуть представники відповідних українських міністерств і народні депутати.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Сьогодні дуже важливо дати Мінському процесу новий імпульс, і Україна це робить. Ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій у Мінську у Тристоронній контактній групі.

Андрій Єрмак пояснив, що українська сторона додає у кожну підгрупу представників відповідних міністерств на рівні не нижче, ніж замміністра, і представників парламенту. Тому декілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи.

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Крім того, глава Офісу президента сподівається, що Росія посилить свою делегацію у Мінській ТКГ слідом за Україною.

Також Андрій Єрмак підкреслив, що українська сторона докладає максимум зусиль для виконання домовленостей нормандського саміту.

Він навіть запропонував представникам країн нормандського формату приїхати до Мінська, щоб побачити, чому не виконуються домовленості.

Нагадаємо, попереднє засідання ТКГ у Мінську відбулося 22 квітня. Тоді учасники дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.