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Факты / Украина

В Украине построят хранилище для отработанных в РФ радиоактивных отходов

В Украине построят хранилище для радиоактивных отходов, которые вернутся из России после переработки ядерного топлива украинских АЭС.

— Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения своим приказом утвердило проект строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС, — говорится в сообщении.

Хранилище будет построено на комплексе производств Вектор и гарантирует радиационную безопасность, а также надежное промежуточное хранение радиоактивных отходов в течение всего срока его эксплуатации сроком до 100 лет.

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Сейчас готовится документация для объявления тендера.

Напомним, Украина должна принять на хранение высокоактивные радиоактивные отходы, которые возвращаются из России после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС в соответствии с соглашением между странами о научно-техническом сотрудничестве в области атомной энергетики от 14 января 1993 года.

Источник: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Фото: Dreamstime

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