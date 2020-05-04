В Україні побудують сховище для відпрацьованих в РФ радіоактивних відходів

В Україні побудують сховище для радіоактивних відходів, які повернуться з Росії після переробки ядерного палива українських АЕС.

– Державне агентство України з управління зоною відчуження своїм наказом затвердило проект будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, які повернуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, – йдеться в повідомленні.

Сховище буде побудовано на комплексі виробництв Вектор, яке гарантує радіаційну безпеку, а також надійне проміжне зберігання радіоактивних відходів протягом усього терміну його експлуатації терміном до 100 років.

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Зараз готується документація для оголошення тендеру.

Нагадаємо, Україна повинна прийняти на зберігання високоактивні радіоактивні відходи, які повертаються з Росії після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС відповідно до угоди між країнами про науково-технічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14 січня 1993 року.

Джерело: Державне агентство України з управління Зоною відчуження