Пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон Киева — Центр ядерной безопасности

Лесной пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и пригороде.

Об этом сообщили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности Украины.

— Специалисты отдела аварийной готовности и радиационного мониторинга по результатам проведенного измерения содержания радионуклидов в воздухе не обнаружили техногенных радионуклидов, — отмечает центр.

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По состоянию на 7.00 6 апреля в Зоне продолжаются меры по ликвидации двух очагов пожаров.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Горел лес между отселенными селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества.