Открыть больницы для операций нужно на первом этапе ослабления карантина — Ирина Верещук

Граждане должны как можно скорее получить доступ к консультациям специалистов узкого профиля и к возможности проведения плановых операций. Такое мнение в эфире программы Дебаты на телеканале Еспресо высказала народный депутат Ирина Верещук.

— С 12 мая начинается ослабление карантина. Насколько я помню, только на четвертом этапе (а каждый этап – 15 дней) правительство планирует открыть больницы. Это решение стоит критиковать, ведь если так, то четвертый этап будет в июле, как минимум. И это неправильно. Если мы открываем рынки и учреждения торговли, то объективно будет проводить плановые операции уже на первом этапе выхода из карантина (в середине мая), — отметила народный депутат Ирина Верещук.

В программе экс-министр социальной политики Андрей Рева отметил, что наблюдает абсолютно нелогичные действия правительства, связанные с карантином и этапами выхода страны из него.

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— То, что делает руководство страны, нелогично. Мне непонятен такой карантин, когда крупные сети работают, а малый бизнес нет. Абсолютный хаос, — сообщил Андрей Рева.

Из-за запрета на проведение операций в Ивано-Франковске врач на дому оперировал свою онкобольную пациентку. Минздрав приказом №698 от 23 марта 2020 года запретил учреждениям здравоохранения проводить плановые госпитализации и рекомендовал сделать акцент на телемедицине.

К слову, с 11 мая в столице Украины и еще трех областях могут ввести так называемый адаптивный карантин. Соответствующее заявление на заседании Кабмина сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: Ирина Верещук