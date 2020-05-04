С 11 мая в столице Украины и еще трех областях могут ввести так называемый адаптивный карантин.

Соответствующее заявление на заседании Кабмина сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Если в любом регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения. Сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях и в Киеве, должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию, — обьяснил Шмыгаль.

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После 11 мая принимать соответствующие решения комиссии ТЭБ должны отдельно, руководствуясь теми данными, которые будут на тот момент.

Министерство здравоохранения определит критерии адаптивного карантина и обязательные условия, которые должны будут соблюдать учреждения, которые возобновят работу.

— Нужно четко обозначить механизм ограничений, которые будут обязательно. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции и всего остального, — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что соблюдение этих обязательных ограничений будет жестко контролироваться.

Такой адаптивный механизм карантина будут использовать в течение года, добавляют в правительстве.

— У нас есть Черновицкая и Ивано-Франковская области с очень высоким уровнем заболеваемости каждый день. Конечно, мы не можем позволить себе такое открытие, как в других областях. Здесь нужен механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше, — объясняет Максим Степанов.

Напомним, Кабинет министров Украины намерен продлить карантин до 22 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании 4 мая.