Волонтерский штаб Ставницера: наша задача выполнена, первой вспышки удалось избежать

Исполнив свои обязательства перед президентом и жителями региона, обеспечив медиков Одесской области всем необходимым, Антикризисный штаб передает инициативу государству. Об этом говорится в заявлении главы Штаба, совладельца портовой компании ТИС Андрея Ставницера и руководительницы благотворительного фонда Корпорация монстров Катерины Ножевниковой.

В заявлении подводятся итоги чрезвычайного периода. 16 марта Владимир Зеленский собрал в своем офисе представителей большого бизнеса, описал возможную катастрофу и попросил содействия. Одесса ответила массовым и четко организованным волонтерством. За следующие 50 дней Ставницеру удалось объединить сотни предпринимателей, тысячи неравнодушных жителей и привлечь свыше 135 млн грн.

Эти средства пошли на закупку средств защиты, оборудования и расходных материалов, обеспечение продуктами пожилых одесситов, транспорт и питание для врачей, переориентацию локальных производств на нужды больниц. Кроме денег, бизнес предоставил собственную медицинскую продукцию, бытовые средства, готовую еду, продукты, плоскости и эфирное время для социальной рекламы.

К началу мая число получателей существенной помощи от Штаба достигло 48. Это опорные и районные больницы, станции скорой помощи, клиники семейной медицины, морги, социальные службы. Закрыты срочные потребности всех медицинских учреждений Одесской области, что помогло предотвратить худший сценарий развития эпидемии Covid-19.

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Сейчас, пишет Ставницер в своем отчете, время уже не идет на часы, все медицинские учреждения области обеспечены необходимым на первый период, пришло время грамотных карантинных мер и администрирования медицинских учреждений.

— Это не наша работа. Наша миссия — спасение жизней, и мы с ней справились, — резюмирует руководитель Штаба.

По словам Андрея Ставницера, на днях он обсуждал результаты сделанного с президентом, и он поблагодарил Штаб за проделанную работу. Теперь Андрей намерен снова сконцентрироваться на бизнесе и опровергает слухи о своем участии в каких-либо выборах.

— Никто из нас в политику не собирается. Я не хочу быть мэром или губернатором Одессы. Я не хочу быть министром или депутатом. И Ножевникова тоже не хочет, — говорит Ставницер.

Корпорация монстров продолжит обеспечивать пожилых одесситов продуктовыми наборами. Также Штаб будет продолжать поставлять в больницы обеды для врачей от рестораторов-меценатов.

Подробный отчет о вкладе меценатов и помощи, оказанной Одесской области, опубликован на сайте Штаба.

Напомним, ранее мы писали, что помощь Фонда Вадима Новинского на борьбу с Covid-19 превысила 100 млн грн.