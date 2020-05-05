Как раньше уже не будет: каким будет образование после карантина

После карантина в Украине продолжит работать онлайн-школа и будут созданы условия для детей с особыми потребностями.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак.

— Как раньше уже, наверное, не будет. Мы идем к смешанному типу образования: когда часть учебного процесса будет переходить в онлайн-режим, — сказал он.

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По его словам, в Украине продолжат развивать онлайн-школу.

Каким будет образование после карантина:

Полностью будет отснят учебный год и все уроки разместятся в свободном доступе на единой электронной платформе. Ресурс поможет школьникам, которые пропустили обучение из-за отсутствия, болезни или сезонного карантина. Платформа должна помочь преподавателям, которые вышли на замену, и родителям, которые хотят еще раз с ребенком пройти тему.

Будет создана инклюзивная онлайн-школу. К видеоурокам будет добавлено титрование для детей с нарушением слуха и сурдоперевод. Также будут уроки для детей с нарушением зрения-с тифлопереводом.

Создание электронного дневника. В любой момент родители смогут посмотреть успехи ребенка и вовремя среагировать, если ему нужна помощь в учебе. Это будет целая система с данными об уроках, успеваемости и посещения детей. Она будет иметь разные уровни доступа. Родители смотрят за своим ребенком, ребенок смотрит за своими успехами и успехами класса, учитель – по классам, в которых он преподает, а директор сможет смотреть за успеваемостью всех.

Напомним, Бабак рассказал, что весь сентябрь школьники будут догонять программу, которую пропустили из-за карантина в конце учебного года. По его словам, нет уверенности в том, что во время карантина все смотрели видеоуроки.

Источник: Слуга народа