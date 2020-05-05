За год количество безработных в Украине выросло почти на 50%

В мае уровень безработицы в Украине вырос на 48% по сравнению с показателями 2019 года.

Об этом заявили в Государственном центре занятости.

Только с 12 марта, то есть с начала карантина в Украине, статус безработного получили почти 156 тыс. граждан.

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— По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс. (48%) больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (4 мая 2019 года количество безработных составляло 308,3 тыс.), — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом в центре занятости отметили уменьшение количества вакансий почти на 60%. Сейчас цетры могут предложить лишь 53 тыс. вариантов работы.

— Однако в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения, — напомнили в пресс-релизе.

Сейчас высокий спрос работодателей на работников прослеживается в сферах сельского и лесного хозяйства, торговли и услуг, логистики (курьер, водитель, грузчик, укладчик-упаковщик, заведующий складом), а также в здравоохранении (медсестры, социальные работники) и сфере обеспечения правопорядка (охранник, сторож).

Остаются актуальными вакансии для высококвалифицированных рабочих и специалистов с опытом работы — речь идет о бухгалтерах, учетчиках, врачах, слесарях-ремонтниках, электромонтерах и других.

Ранее Факты ICTV сообщали, что с началом карантина в центры занятости ежедневно обращается 5 тыс. человек. С такой информацией выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что это в пять раз больше, чем до кризиса.

Источник: Державний центр зайнятості