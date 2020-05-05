За рік кількість безробітних в Україні зросла майже на 50%

У травні рівень безробіття в Україні зріс на 48% порівняно з показниками 2019 року.

Про це заявили у Державному центрі зайнятості.

Лише з 12 березня, тобто з початку карантину в Україні, статус безробітного отримали майже 156 тис. громадян.

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– Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис. (48%) більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тис.), – йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Водночас у центрі зайнятості відзначили зменшення кількості вакансій майже на 60%. Зараз цетри можуть запропонувати лише 53 тис. варіантів роботи.

– Однак в період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи, – зазначається у прес-релізі.

Наразі високий попит роботодавців на працівників простежується у сферах сільського і лісового господарства, торгівлі та послуг, логістики (кур’єр, водій, вантажник, укладальник-пакувальник, завідувач складом), а також в охороні здоров’я (медичні сестри, соціальні працівники) та сфері забезпечення правопорядку (охоронець, сторож).

Залишаються актуальними і вакансії для висококваліфікованих робітників та фахівців із досвідом роботи – йдеться про бухгалтерів, обліковців, лікарів, слюсарів-ремонтників, електромонтерів тощо.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що з початком карантину до центрів зайнятості щодня звертається 5 тис. осіб. Із такою інформацією виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він підкреслив, що це вп’ятеро більше, ніж до кризи.

Джерело: Державний центр зайнятості