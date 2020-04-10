Ежедневно в Центр занятости обращается 5 тыс. человек — это в пять раз больше чем до кризиса

Количество украинцев, которые ежедневно обращаются в Центр занятости возросла в пять раз по сравнению с периодом до кризиса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Свободы слова Савика Шустера на телеканале Украина.

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— У нас насчитывается более 320 тыс. официально зарегистрированных людей, которые потеряли работу. За последние две недели это количество возросло почти на 50 тыс. Ранее в среднем за день регистрировалась 1 тыс. человек до введения карантиннх мер, сегодня эта цифра возрастает от 4 до 5 тыс. человек, которые регистрируются безработными, — отметил Шмыгаль.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев