Двом учасникам штурму штабу ВМС України в Севастополі оголосили підозру

Двох учасників незаконного збройного формування Рубіж, які брали участь у захопленні штабу Військово-Морських сил України в Севастополі, оголошено в розшук.

Правоохоронці вжили заходів для встановлення місцезнаходження зловмисників після того, як прокуратура АР Крим спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя оголосили їм про підозру.

Два учасники незаконного збройного формування Добровольча народна дружина Рубіж підозрюються за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).

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Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розробляє концепцію повернення окупованого Росією Криму.

Джерело: Прокуратура АР Крим