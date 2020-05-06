Дитячий садок онлайн у тренді – реакція світових ЗМІ

The New York Times, National Post, U.S. News, TheStar, Today World, PMN Entertainment, Devdiscourse, NewsDay, CyprusMail, Reuters – це тільки невелика частина світових ЗМІ, які відреагували на перший тиждень роботи Дитячого садка онлайн, який стартував в рамках Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії Covid-19.

Загалом, за перші дні Дитячий садок онлайн, який розміщений на сайті Освітнього хабу міста Києва, відвідало майже 100 тис. користувачів (98 293), з яких киян трохи більше половини – 51%, інші користувачі – з усіх регіонів України і навіть з США, Німеччини, Італії, Польщі тощо.

Щодня, з понеділка до п’ятниці, окрім вихідних та святкових днів, під час усього строку карантину маленькі дітки мають можливість займатись цікавими та корисними речами:

10.00 – казка-йога;

11.00 – англійська мова;

12.00 – розвивальне заняття (малювання, ейдетика, математика, ліплення тощо);

12.30 – бонусне заняття, яке з’явилось у розкладі, оскільки цей проект викликав великий резонанс серед українців.

Багато звернень було від батьків та вихователів дитсадків з усієї України, які пропонували власні відеозаняття для малечі.

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Більше того, до цього проекту долучились публічні люди, які самі знімають відео для Дитячого садка онлайн, зокрема: Ольга Руднєва – директорка Фонду Олени Пінчук; Анастасія Мазур – ведуча програми Факти телеканалу ICTV; Анна Завальська – солістка гурту Алібі; Михайло Присяжнюк – ведучий програми Один за всіх телеканалу СТБ тощо.

В соціальних мережах Facebook та Instagram стартував челендж #вдячнібатьки – де мами та тати викладають відео та фото, як їх діти виконують вправи в Дитячому садку онлайн.

– Для багатьох сімей – це перший досвід навчання онлайн для своїх дітей, і це дуже добре, що батьки та діти сприйняли це позитивно. Дякуємо нашим маленьким відвідувачам садочку, які займаються йогою, англійською, малюють та роблять аплікації. Окрема вдячність усім небайдужим людям, які долучились до проекту, допомагаючи дітям розвиватись, а батькам – трохи відпочити та урізноманітнити дозвілля дітей під час карантину. Дитячий садок онлайн став дійсно народним соціальним проектом, – сказала директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав.

Добірку яскравих відео, як діти займаються у Дитячому садочку онлайн, можна подивитись тут.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Український центр оцінювання якості освіти поки не уточнив нові дати проведення ЗНО у 2020 році, яке перенесли на літо через запровадження карантину.