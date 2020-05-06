Нафтогаз заплатить до бюджету 39,7 млрд – Шмигаль сказав, куди підуть гроші

У 2020 році НАК Нафтогаз виплатить дивідендів на 39,7 млрд грн.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, гроші підуть на будівництво доріг і соціальної інфраструктури.

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– Дуже важливо, що значна частина цих коштів, за ініціативою президента, буде спрямована на програму Велике будівництво. Тобто на дороги, школи, дитячі садки та реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень. Найбільша державна компанія повинна працювати для людей, – сказав він.

Нагадаємо, Наглядова рада Нафтогазу розгляне можливість подання нових позовів проти російського Газпрому на суму $17,3 млрд.